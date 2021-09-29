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英女刮刮樂中獎兌現遭拒 真相令佢大叫「不」
2 小時前
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英女刮刮樂中獎兌現遭拒 真相令佢大叫「不」
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英女刮刮樂中獎兌現遭拒，真相令佢大叫「不」。(網上圖片)

一名英國女子早前買了1張刮刮樂(Cashword Bonus Scratchcard)，幸運地中了1,000英鎊的獎金，折合大約1萬港元，但當地郵局卻無法支付，直至她致電英國國家彩券公司，才知道她其實是中了30萬英鎊的頭獎，折合大約315萬港元。

英國《Sky News》報道，居於蘇格蘭、現年37歲，已是3個孩子的母親的Sandra Devine，早前經過獎券店，買了1張刮刮樂來試試手氣。她在刮獎券時，發現自己中了100英鎊，立即告訴丈夫，但丈夫指出，她其實是中了1,000英鎊。獎金比預期高，Sandra Devine當然高興，但當她帶著彩票到郵局兌現時，郵局卻無法支付這筆獎金，令她頓感失望。

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幸運兒強調會腳踏實地過每一天。(網上圖片)

幸運兒強調會腳踏實地過每一天

Sandra Devine指當時感到相當困惑，於是按郵局職員建議致電英國國家彩券公司查詢，一問之下才知道原來她中的獎金，其實是30萬英鎊的頭獎。Sandra Devine得知自己發大財後，立即跟丈夫在沙發上蹦蹦跳。

Sandra Devine表示：「當他們(彩票公司)告訴我中了頭獎時，我簡直難以置信，我只是不停地大叫『不』。」她補充，這獎金確實來得及時，對一家人的生活幫助很大，他們還買了一輛新車，並計劃搬到更大的房子。她強調自己雖然稱得上一夜暴富，「但我們還是以前的自己，會腳踏實地過每一天」。

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有研究指，蘇格蘭人中獎，35%會上下跳躍。(網上圖片)

蘇格蘭人中大獎35%會上下跳躍

在Sandra Devine分享中獎經歷的同時，彩票公司亦分享了蘇格蘭人對贏得大獎的反應的研究。原來排在首位的是上下跳躍，超過三分之一、35%的受訪者表示，這是他們的最初反應；受訪者接下來有34%可能會親吻他們的伴侶，跟著有33%受訪者會尖叫，亦有32%人會大哭。

彩票公司高級中獎顧問表示，他在工作中無疑是看到很多快樂的人，但他們的反應不盡相同，例如有人感覺不舒服，有些人會蹦蹦跳，有些人在他們抵達時已在開派對，甚至有人暈倒。他說，當得獎者向家人和朋友透露他們獲獎時，更可以看到人們臉上真正的震驚和喜悅，形容是很可愛的畫面。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/英女刮刮樂中獎兌現遭拒-真相令佢大叫「不」-286980
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