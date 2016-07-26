英女王將出席國殤紀念活動 住院後首次公開活動

英國白金漢宮表示，女王伊利沙伯二世將出席周日(14日)的國殤紀念日活動，是早前住院及按醫生建議靜養後，首次親自參加公開活動。

白金漢宮發表聲明指，女王將出席11月14日星期日在戰亡將士紀念碑(Cenotaph)的年度國殤紀念日(Remembrance Day)儀式，但基於醫生建議，決定不出席本月16日的一場活動。

英女王上月曾入院一晚，是多年來首次，之後王室官員表示女王接受了「初步檢查」，但未有透露求醫的具體原因。英女王其後取消參與幾項活動，包括聯合國氣候變化大會(COP26)招待會，並遵照醫生建議只履行簡單公務，包括以視像方式主持或參與會面。

國殤紀念日源於一次大戰結束

國殤紀念日是為紀念在第一次世界大戰、第二次世界大戰和其他戰爭中犧牲的軍人與平民的紀念節日，也稱之為「和平紀念日」，節日訂立在每年的11月11日，是因為標誌於第一次世界大戰結束的康邊停戰協定，是於1918年11月11日早上5時達成協議，並定於巴黎時間早上 11 時正式生效。第一個紀念日於1919年於英聯邦舉行。

除了英國，全球多個國家於11月11日亦有紀念活動，但稱謂不同。例如美國稱為「退伍軍人日」(Veterans Day)；南非和馬爾化稱為「虞美人花日」(Poppy Day)；法國、紐西蘭等會稱為「停戰日」(Armistice Day)。

相關新聞：