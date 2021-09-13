英女王發賀電予金正恩 北韓官媒罕有披露被指假新聞

北韓上周慶祝建國73周年，官媒日前報道英女王在慶祝閱兵活動兩天前、本月7日發賀電給北韓領袖金正恩恭賀，因為英國傳媒和白金漢宮社交網均無提及，惹來假新聞疑雲。白金漢宮終還北韓清白，確認英女王透過外交、聯邦及發展事務部發賀電。英國《每日郵報》稱，相信這是首次公開英女王發賀電給北韓。英女王一向是應外交部建議發電文給外國領袖，外交部發言人稱，過去英女王都有在北韓建國日發賀電。

專家：英國透過英女王向北韓示好

英國利茲大學(Leeds University)北韓問題專家Aidan Foster-Carter認為，北韓目前正被國際社會冷落，英國透過英女王向北韓發出友善的舉動，時間上有點微妙。在2014年，英女王官方生日慶祝當天，北韓時任第二號人物金永南亦曾寄賀信給英女王。

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