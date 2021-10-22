英女王｜曾秘密入院英女王傳「筋疲力竭」原因竟是︰捱夜睇電視

95歲英女王伊利沙伯二世日前一度取消公務，並秘密入院一天檢查，白金漢宮強調女王精神良好，但英國《星期日泰晤士報》周日引述消息，稱女王「筋疲力竭」(She is knackered)，而原因除了工作行程過於緊密外，還因為她「捱夜睇電視」。

英女王捱夜睇美網捧拉度簡露 又煲劇睇 《反腐先鋒》

報道稱，女王本月至今履行了19次公務，但仍然在深夜看電視，並以周末為甚，最近據報就看了有華裔血統的18歲英國網球新星拉度簡露(Emma Raducanu)出戰美國網球公開賽，日前又看了孫仔威廉王子發起「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)首屆頒獎禮。

此外，據報女王亦迷上英國廣播公司(BBC)的警匪劇《反腐先鋒》(Line of Duty)，經常煲劇，又常與最親密侍從之一、負責保護她及已故菲臘親王的約翰斯通伯特(Tony Johnstone-Burt)談論劇情。

消息指女王雖然「筋疲力竭」，但強調她無恙，只是需要多點休息，「留力」出席下月在格拉斯哥(Glasgow)舉辦的聯合國氣候變化大會COP26，而王室人員將會減少女王未來出席公務頻率。

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