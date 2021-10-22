英女王｜曾秘密入院英女王傳「筋疲力竭」原因竟是︰捱夜睇電視
1 小時前
英女王｜曾秘密入院英女王傳「筋疲力竭」原因竟是︰捱夜睇電視
95歲英女王伊利沙伯二世日前一度取消公務，並秘密入院一天檢查，白金漢宮強調女王精神良好，但英國《星期日泰晤士報》周日引述消息，稱女王「筋疲力竭」(She is knackered)，而原因除了工作行程過於緊密外，還因為她「捱夜睇電視」。
英女王捱夜睇美網捧拉度簡露 又煲劇睇 《反腐先鋒》
報道稱，女王本月至今履行了19次公務，但仍然在深夜看電視，並以周末為甚，最近據報就看了有華裔血統的18歲英國網球新星拉度簡露(Emma Raducanu)出戰美國網球公開賽，日前又看了孫仔威廉王子發起「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)首屆頒獎禮。
此外，據報女王亦迷上英國廣播公司(BBC)的警匪劇《反腐先鋒》(Line of Duty)，經常煲劇，又常與最親密侍從之一、負責保護她及已故菲臘親王的約翰斯通伯特(Tony Johnstone-Burt)談論劇情。
消息指女王雖然「筋疲力竭」，但強調她無恙，只是需要多點休息，「留力」出席下月在格拉斯哥(Glasgow)舉辦的聯合國氣候變化大會COP26，而王室人員將會減少女王未來出席公務頻率。
相關新聞︰
英女王留院一晚接受檢查 現已出院返回溫莎堡
英女王｜英女王遵醫囑突休假 取消公務 連日奔波操勞 王室強調健康無恙
英女王｜獲推舉拎「老人獎」 95歲英女王唔肯拎︰我未夠班！
英女王｜95歲英女王罕見拿拐杖助行 網民議論勁擔心
英女王｜曾秘密入院英女王傳「筋疲力竭」原因竟是︰捱夜睇電視
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/英女王｜曾秘密入院英女王傳「筋疲力竭」原因竟是︰捱夜睇電視-289952