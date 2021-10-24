英女王｜英女王休息一周後恢復公務 笑容滿面

95歲的英女王伊利沙伯二世上周三突然取消連串公務，並秘密入院一天做檢查，遵從醫生建議休息一周後，周二恢復公務，是她自本月19日主持全球投資峰會宴會後，首次公開露面。

《每日郵報》指，女王在溫莎堡視像接見南韓大使及其夫人，以及瑞士大使及夫人，接受他們呈遞國書，可見女王身穿淺黃套裝，笑容滿面，看來精神不錯。女王在溫莎堡與瑞士大使視像對話的照片亦在王室社交平台官網發布。

王室本周決定女王會否出席氣候峰會

報道指，王室料本周稍後將決定女王會否親身或透過視像形式出席下周在格拉斯哥舉行的Cop26氣候峰會。白金漢宮周一表示，女王精神很好，休息期間也執行「輕巧的公務」。但報道指，女王休息期間，並沒如常駕車到溫莎堡附近的浮若閣摩爾遛狗，而交由王室侍從代勞。

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