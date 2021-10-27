英女王｜英女王接受醫生建議 至少休養兩星期

英女王伊利沙伯二世近日健康成為外界關注焦點，英國白金漢宮表示，醫生建議英女王最少要休養兩星期。

白金漢宮表示，由於醫生建議英女王至少要再休養多兩星期，所以未來兩周會減少日程不會出席任何官式活動，而是在宮中處理較為輕微的文書工作，

英女王早前已決定下周一(11月1日)不會到蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候峰會(COP26)招待會，王室消息人士向《路透社》表示，女王非常精神，並在29日下午為峰會完成錄影講話。該名消息人士強調，女王繼續休養是一個明確的預防措施。

據指英女王有意出席下月國殤星期日悼念活動

95歲的英女王早前曾入院留院一晚接受檢查，原定出訪北愛爾蘭的計劃亦要取消，女王本周已恢復履行公務，不過只處理簡單的桌上工作及參與網上會議等。

根據白金漢宮的聲明，意味女王不會出席下月13日的和平紀念日活動，但女王仍有意參與下月14日的國殤星期日悼念活動。

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