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英女王｜95歲英女王罕見拿拐杖助行 網民議論勁擔心
2021-10-12
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英女王｜95歲英女王罕見拿拐杖助行 網民議論勁擔心
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英女王拿拐杖步行，引起關注。(互聯網)
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有網民認為英女王下車時應要有人攙扶。(互聯網)
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英女王本月2日在新一屆蘇格蘭議會會期揭幕時，精神不俗。(路透社)

95歲的英女王伊利沙伯二世周二聯同安妮公主，在西敏寺出席紀念英國皇家軍團(Royal British Legion)成立100周年的感恩崇拜時，罕見地拿著拐杖步行，惹網民關注。

英媒指，英女王並非首次使用拐杖，例如她於2003年做過膝蓋手術後，便曾以拐杖助行，但今次仍算是罕見舉動。據了解，英女王今次「為了舒適」(for comfort)而用拐杖，沒有提到涉及任何健康理由，而報道亦指，英女王下車後步行往西敏寺的該段路是凹凸不平的石板路，可能是女王為安全起見使用拐杖的原因。事實上，女王於本月2日及6日，分別在蘇格蘭議會及溫莎堡露面時，未見攜有拐杖，精神看來不俗。

網民議論紛紛，不少人祈禱女王平安，有人亦留意到女王下車時無人扶著，指其座駕「對於一位婆婆來說似乎太高了」；有王室支持者則希望女王在工作上放鬆一點，留多點時間給自己。有網民則慨嘆，「一位95歲婆婆用拐杖，正常不會是大新聞，(但今次卻不同)或許因為我們都把女王視為定海神針」，對女王未來健康狀況帶來的衝擊感到憂慮。

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英女王本月6日在溫莎堡露面時，並無拿拐杖。(路透社)

英女王｜95歲英女王罕見拿拐杖助行 網民議論紛表關心

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/英女王｜95歲英女王罕見拿拐杖助行-網民議論勁擔心-288465
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