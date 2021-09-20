英揆約翰遜係多仔公 首次承認有6子女「換過很多尿片」

英國首相約翰遜感情生活多姿多采，至今有3段婚姻，也有過婚外情，多年來一直拒絕公開談論感情生活。他正於紐約出席聯合國大會，周二接受美國全國廣播公司(NBC)早晨節目《Today Show》專訪，罕有地大談家事，首次承認他有6個孩子，幫孩子們「換過很多尿片」。

主持人問約翰遜是否6名孩子的父親，他即爽快地答道：「是」，主持人再問執政期間當上年幼孩子的父親，感覺如何？約翰遜表示：「很棒，很多事情要忙，我稍後會告訴你這些。但我喜歡這些，絕對喜歡，我換了很多尿片。」

3段關係最少6個孩子

約翰遜風流成性，英國《每日郵報》報道，他至今有3段婚姻，前兩段離婚收場，都是因婚外情而離異，之後與情婦結婚。他與現在的第三任妻子西蒙兹(Carrie Symonds)去年生下兒子Wilfred，西蒙兹今年再有喜，預產期為12月聖誕節。約翰遜與第二任妻子Marina Wheeler育有4名成年子女，分別為26歲女兒Lara、24歲兒子Milo、22歲女兒Cassia以及20歲兒子Theodore。

報道指，約翰遜2009年與記者兼藝評家Helen Macintyre交往，生下一名女兒，但在2013年涉及約翰遜的一場訴訟中，有線索顯示他與Macintyre可能有兩個孩子。連同西蒙兹腹中塊肉，加上Macintyre可能有另一孩子，約翰遜或有8個子女。