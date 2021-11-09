英數千座紅色電話亭免拆 官方：它是某些人的生命線

隨著手機普及，公共電話亭使用量大幅下降，英國現存一半以上的電話亭，包括為人熟識的經典紅色電話亭淪為蝕本貨。英國電信公司(BT Group)於2017年提出，在5年內拆除英國一半以上的電話亭。英國通訊管理局(Ofcom)周二(9日)表示，根據新規定，數千座紅色電話亭將不會被關閉拆除，形容電話停仍然是某些人的「生命線」。

《美聯社》報道，英國通訊管理局表示，全國現有2.1萬座電話亭，從2019年5月至去年5月，有15萬個通緊急服務電話透過電話亭撥出，其中約4.5萬個是打給求助專線，例如自殺防治機構撒瑪利亞會之類機構。

報道指出，通訊管理局正在提出新規定，防止行動網路涵蓋不佳地區、事故熱點內的5,000個電話亭關門大吉。當局指，位處於被認為是事故或自殺熱點地區的電話亭，以及在過去12 個月內撥出逾52個電話的電話亭也符合保留標準。英國通訊管理局發言人：「這些公共電話線路將能適時發揮效用，救人一命。此外，我們也希望農村等訊號可能較差的地方，依然可以正常打電話」。

多個電話亭已列歷史建築或改造

報道提到，英國電信集團說，由於手機產業盛行發展，英國早年將近一半電話已被拆除，也有逾6,000座未使用的電話亭，改造化身成小型社區圖書館等再利用，另有約2,400個已被當局列入為二級歷史建築。紅色電話亭的拆除與否，在倫敦爭論不斷，反對者認為，在偏遠農村和其他手機信號差的地方，公共電話亭對於通訊具有非常重要的保證。

英國紅色電話亭1926年倫敦街頭亮相

由英國建築師Giles Gilbert Scott所設計的K2版紅色電話亭，於1926年首次於倫敦街頭亮相，之後遍佈當地大街小巷。他又於1935年為了慶祝國王喬治五世的盛典，改進了設計並推出K6版電話亭，這個K6版紅色電話亭也沿用至今。

本港防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

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