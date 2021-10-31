英法漁權爭議｜法國暫緩對英制裁 讓雙方協商方案

英法漁權爭議近日升級。法國宣布，暫緩執行原訂今日生效針對英國的貿易制裁措施，給予兩國官員更多時間協商捕魚權問題。

正在英國出席聯合國氣候變化大會(COP26)的法國總統馬克龍，與英國首相約翰遜會面，討論兩國漁業爭議。馬克龍之後宣布，相關談判有需要繼續，重申希望雙方找到解決辦法。

法國負責歐洲事務的國務秘書博納其後宣布，會在周四與英國負責脫歐事務的國務大臣弗羅斯特會面，法國不會在會面前落實制裁英國措施。

英國歡迎法國的決定，政府發言人指，雙方會展開深入討論英國與法國近日再度爆發漁業爭議。

英國揚言不會屈服於威脅

法國批評英國未有遵守脫歐協議承諾，向歐盟國家漁民發出到英國海域捕魚的許可，宣布原訂在法國時間周二(2日)凌晨零時起，對英國實施制裁措施，包括英國及英屬海峽群島的漁船不能在法國港口卸下漁穫，同時加強對英國船隻及貨車的檢查。

英國表明不會屈服威脅，周一(1日)較早時揚言若法國不在48小時內收回有關威脅，英國將提出法律訴訟。

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