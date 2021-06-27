英法漁權爭議｜英國漁船遭扣押 傳召法國大使表不滿

英法漁權爭議升級。法國扣留了一艘被指在沒有許可證下到法國海域作業的英國漁船，並宣布將對英國採取一系列反制措施。英國傳召法國大使表達不滿。

法國表示，一艘英國拖網漁船在塞納灣無證捕魚，被轉移到勒阿弗爾港，遭司法部門扣查，漁獲可能被沒收，直到付清抵押金為止，船長可能面對刑事後果。而另一艘被截查的英國漁船據報被罰款後已獲放行。

法國海洋事務部長吉拉爾丹批評英國未有遵守脫歐協議承諾，向歐盟國家漁民發出到英國海域捕魚許可。法國政府將於下月2日起採取一系列報復措施，包括禁止英國漁船在部分法國口岸卸貨，並加強對英國船隻和卡車在邊境檢查。

英國：對法國決定感失望

英國外相卓慧思(Liz Truss)表示，已經指示負責歐洲事務的官員，傳召法國駐倫敦大使進行會談，希望對方解釋法國對英國，以及英倫海峽上島嶼所構成令人失望及不合乎比例的威脅。

環境大臣尤俊仕對法國的決定感到失望，批評法方對英國漁船的罰款不合符比例，只會令爭拗繼續升級。

英方指歐盟方面，確實曾向涉事漁船發出捕魚許可證，但不知為何其後被剔出名單。

脫歐觸發漁權爭議

英國脫歐前數十年來，根據長期協議，法國船員可以在英屬澤西島(Jersey Island)附近的水域捕魚，英國和法國並無漁權衝突。英國脫歐後，澤西島的自治政府自治政府根據英國新制定的一項貿易協定，限制法國漁民的捕漁權，引起法國漁民與政府不滿，法國漁民曾出動百船封鎖澤西島港口，英法兩方派出軍艦一度對峙，觸發爭議。

上月英國拒絕向數十艘法國漁船發出捕魚許可，令法國不滿。法國日前發出最後通牒，指如果許可證糾紛到下星期仍未解決，就會對英國漁船及貨車等實施嚴厲邊檢措施，更可能切斷英屬澤西島的電力供應。在地理上，澤西島離法國較英國更近。