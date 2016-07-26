英美澳建新聯盟 新西蘭：禁澳核潛艇入境

英國、美國和澳洲3個五眼聯盟成員今早公布一項新防衛協議，包括英美首次協助澳洲自行研製核潛艇，被視為在亞太地區抗衡中國。與中國保持合作關係、另一五眼聯盟成員新西蘭，其總理阿德恩其後回應英美澳的協議，稱不會讓澳洲核潛艇進入新西蘭水域，強調是因為因該國的反核武立場 「新西蘭禁止核動力艦隻進入我們水域的立場不變」。

中國：各國應摒棄冷戰思維

阿德恩又指，新西蘭無興趣加入英美澳新建的「AUKUS」聯盟，認為新聯盟沒有分享情報的五眼聯盟那麼重要，「與英國、加拿大、美國、澳洲和新西蘭現存的合作伙伴關係非同一級數」。她表示，無獲邀請加入AUKUS，也沒有興趣加入，她與澳洲政府內閣同一時間獲知會有關聯盟的成立。英美澳在公布中，無提及中國，惟外界認為有關協議衝著中國而來；中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，各國應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不應建立針對或損害第三方利益的排他性集團。

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