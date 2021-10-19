英14歲男童被控謀殺5歲童 受害人母親及繼父同被起訴 曾報稱愛兒失蹤

英國一名5歲男童7月時失蹤，遺體最終在一條河流被尋獲。男童母親、男童繼父及一名當局未有透露身份的14歲男童相繼被捕，警方周四進一步起訴該名14歲男童謀殺。

案發於威爾斯布里真德市(Bridgend)附近，5歲男童盧根(Logan)的30歲母親威廉森(Angharad Williamson)於7月31日清晨5時許報警，稱愛兒失蹤，並說「有人帶走了他」(another person had taken him)。警方其後在該家庭寓所附近一條河流尋獲盧根，他送院後證實死亡。初步驗屍報告指盧根肝臟撕裂、頭部後方有內傷及鎖骨骨折，確實死因尚待研究。

驗屍報告︰男童肝臟撕裂 鎖骨骨折 頭部受創

盧根的39歲繼父科爾(John Cole)翌日因涉嫌謀殺及妨礙司法公正被捕，而威廉森以及該名14歲男童，則被控妨礙司法公正。檢方在較早前的聆訊指，盧根的死並非意外，估計生前曾被毒打，遭受巨大痛苦而死。

14歲童出庭雙手插袋 遭法官訓斥

當地傳媒指，盧根死亡前與母親及繼父從黑池(Blackpool)回來不久，因一家人感染新冠肺炎，須自我隔離，而案發當日是隔離的最後一天。另據稱，科爾在案發前10天，才剛向威廉森求婚。因涉案的該名14歲男童未成年，其姓名、身份及與受害人關係等均未公開，他周四被加控謀殺罪，據報出庭時雙手插袋，被法官訓斥。案件定於明年1月再審。

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