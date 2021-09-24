范鴻齡：料醫護流失繼續惡化 高拔陞：醫管局延任安排不影響員工晉升

醫管局大會通過延長前線醫護退休年齡至65歲。醫管局行政總裁高拔陞在一個電視台節目中表示，延任安排不影響其他員工晉升，局方會針對不同資歷的醫護有相應挽留人才的方案。

高拔陞指，部門主管絕大部分時間做臨床工作，亦會兼顧一些臨床醫療管理工作，退休後返回醫院工作，會額外編制，開設顧問醫生職位，臨床工作會繼續原本的崗位，部門主管的職位由新晉升或另外一些其他同事接任。

公共醫療醫生協會批評措施留不到年資較淺的醫護，高拔陞表示，不同資歷的醫護有不同的挽留方案，例如增加年輕醫護晉升及培訓機會。

范鴻齡：料未來10年近6000醫護達退休年齡

醫管局主席范鴻齡在一個電台節目指，醫管局近年已經採取措施挽留人手，包括年屆60歲退休員工可延任至65歲，安排不會影響其他同事的升遷，估計未來5年有大約1,600多名醫生、護士及專職醫療人員接受延任安排，佔適齡退休同事約四成，醫管局亦會提供穩定晉升階梯，包括增設副顧問護師職級。

范鴻齡指出，醫管局2020至2021財政年度，全職醫生和護士的流失率分別為4.1%和5.8%，近幾個月流失率又再次回升，並估計會繼續惡化。范鴻齡指，人手流失原因包括移民、轉職到私營機構或退休，估計未來10年有近1,000名醫生和超過5,000名護士達退休年齡，將對人手構成嚴重影響，並令服務青黃不接。

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