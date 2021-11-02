草菅人命｜泰女割斷安全繩 油漆工26樓吊吊揈(有片)

泰女一名女子疑因不滿無收工程通知，將大廈外場刷漆油漆工的安全繩割斷，導致兩名油漆工於32層樓高空吊吊揈，女子事後被捕，將被控謀殺未遂、破壞財產等罪，面臨最高20年監禁。

綜合報道，泰國巴革縣(Pak Kret)大廈正進行外場刷漆工程，事發當日，兩名油漆工繫穩身上的安全繩及做足防護措施後，從32樓準備垂降。垂降途中，油漆工感覺到綁在自己身上的繩索不斷晃動，往下去看時發現，21樓一名住戶打開窗戶正將他們的安全繩剪斷，油漆工大驚，立即向附近住戶求救，26樓的一對夫妻聽見求救聲，便讓兩人垂降到他們的陽台。

從網路流傳的影片中可以發現，其中一名油漆工的身上還掛著白色油漆桶，而仔細一看，他身旁的繩索已經遭割斷。

疑未獲通知工程惹不滿

事後兩名油漆工報警處理，經過警方調查，找到住在21樓的34歲女子，女子起初否認涉事，後來警方稱在繩索上找到她的指紋，她才坦承罪行。

警方沒有公布該名女子的犯案動機，不過當地傳媒指，她是因為沒有收到工程通知，因此看到油漆工在外牆工作時感到不滿，才想要報復油漆工，不過，據指大廈管理部門有發布公告，懷疑該名女子未有看到。

警方透露，若女子犯案事實屬實，將會面臨謀殺未遂、破壞財產的罪刑，恐怕最高20年監禁。