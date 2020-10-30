菁英會《使命》抗日影片首映 東江縱隊分享經歷

今年是中共建黨百周年，香港菁英會舉辦《使命》影片首映及分享會，影片記述兩名抗日老戰士回故當年的經歷，主角之一林珍出生於1935年，為當年的東江縱隊成員，1942年時年紀小小便與其他自願人士組成的民兵聯防隊，在西貢黃毛應村組成廣東人民抗日游擊總隊的港九大隊，1944年擔任傷兵醫院的護理員，她憶述當時物資短缺，傷兵即使截肢都沒有麻藥，那時傷兵發出的痛苦叫聲及情境至今仍瀝瀝在目。

出席分享會的勞福局副局長何啟明則指，一戰、二戰時的中國不同派系不斷「自己打自己」，如當時有政黨可統一中華民族，就不會這麼容易被日軍侵略。鑑古知今，自己當年高考讀中史，亦選擇了讀近代史，他鼓勵香港學生應多點認識近代史，了解為何中國或香港會走到今天這一步。

出席首映禮的中大蔡同學就對影片內容感動，指上一代犧牲很多才造就這一代的年輕人；科大黃同學則認為影片令他更明白當初共產黨如何幫助香港。昨日剛接任菁英會主席的凌俊傑則指，影片的籌備及製作亦有年輕人參與，認為影片製作影片只是想尊重歷史，未有打算激起任何抗日情緒或改變年輕人對國家的看法。