菅義偉下台｜誰會做日本第一百代首相？

日本首相菅義偉宣布不在月底的自民黨總裁選舉尋求連任，由於在自民黨執政下該黨總裁就會出任首相，這等於屆時日本將誕生新首相，而且計落剛好就是史上第一百位(由第一代的明治時代的伊藤博文計起)。日媒認為現時有三個人有機會做到，但在揭曉這三人之前，先解釋菅義偉下台的原因。

菅義偉其實做了不算久，他是剛好一年前的9月16日上台，當時NHK民調指他支持度達62%，反對率僅13%，但一年下來，支持跌至29%，反對則達52%。原因很明顯就是疫情失控，看回統計資料，日本過往的N波，都未試過一日破萬宗新確診，但7月爆到現在的這一波，卻有多日超過兩萬宗，日本47個都道府縣有21個要進入緊急狀態，全國人心惶惶和生活受影響，難怪民眾怪罪政府。菅義偉當然沒有坐以待斃，他力推奧運舉行，本來希望能粉飾太平，可是民眾不買帳，民調顯示人們將兩件事分得很開，多數人認為奧運舉辦得不錯，但同時多數人也認為菅義偉處理疫情不力。

民望低，也動搖菅義偉在黨內地位，特別是今年年底就夠鐘國會重新大選，很多議員都擔心菅義偉拖累選情，今年7月東京和8月橫濱的兩場地方選舉，自民黨都落敗，更令大家覺得擔憂有理。橫濱市長選舉落敗的打擊尤其大，因為菅義偉的國會議席就在橫濱，即他連自己地盤都搞不定，正式「後欄起火」，而代表自民黨參選卻落敗的小此木八郎，擁有三重身份：同樣國會議席位於橫濱、菅義偉的內閣成員、是菅義偉「師父」的兒子(即菅義偉做過小此木父親的秘書)，這樣的人落敗，更令黨內外都感覺菅義偉已成負資產。菅義偉本來仍不死心，繼續爭取安倍等黨內大老支持，在8月30日仍死撐說會人事改組希望能藉機「再出發」，但據報沒甚麼人肯落搭，終令他明白自己已失去黨友支持，在9月3日宣布不連任。



新首相三熱門人選

至於日本第一百代首相會是誰，目前有三人被看高一線，分別是行政改革兼疫苗計劃大臣河野太郎、前外務大臣岸田文雄、前總務大臣(管理公務員、地方政府、消防、郵政、傳媒、選舉等)高市早苗。

河野太郎是前眾議院議長河野洋平的兒子，河野洋平以曾就慰安婦問題道歉有名，被中方讚賞為「中國人民的朋友」，但河野太郎此前擔任外務大臣和防衛大臣時，並無特別親中的舉動。他在日本政壇中算比較突出的人，例如不時在推特跟網民直接互動，有時也有意外之發言，如說可以考慮女性做天皇，令他知名度甚高，共同社最新民調指有32%受訪者支持他出任首相，是最受歡迎的一人，他的高民望令不少黨員認為他最能幫助選情。可是也可能太有性格了，亦有人質疑他是否適合出任首相，包括他所屬的自民黨派系的大老麻生太郎(還有麻生認為現在做首相風險太高，太多燙手山芋要接)，這是一個不利因素。

岸田文雄的父親也做過國會議員，但未做過大臣，所以家世不算顯赫。他出任外務大臣時表現四平八穩，一定能力是有的，但未算很突出，被形容為予人一種好學生或良好家庭孩子的感覺。他曾參選上次自民黨總裁選舉，但敗給菅義偉，原因正是他沒有出眾表現，令其他派系不覺得他值得支持。但過去一年他聘請顧問努力改變形象、爭取傳媒曝光、跟其他議員改善關係、頻頻落區聽取地方上的人的意見，令不少人對他另眼相看，而且雖然是一副想做首相的樣子但不至於惹人討厭，就看他今次能否爭取到更多派系支持了。他的民望也不低，上段提及的共同社民調，有18%受訪者支持他出任首相，排名第三。

至於高市早苗，沒有家底，又是女性，老實講在日本來說，本來沒甚麼條件爭做首相，但她有安倍支持，那就不同了。二人關連在於他們政見相近，都是大保守派，安倍兩次拜相共8年任期，有5年高市都在內閣內，可見二人關係密切。她現在的政綱講明做到首相後會參拜靖國神社、將自衛隊升格為國防軍、會推出「早苗經濟學三招」，最後那項明抄「安倍經濟學三支箭」，都快變成安倍的分身了。可是高市本身知名度和人望一般，同一個共同社民調，只有4%受訪者支持她出任首相，她本身也不屬於安倍的派系，據報派系內有人不滿為何要支持她(畢竟安倍的派系是自民黨內最大)，所以有安倍撐也不代表「一天都光晒」。

最後還有幾個人名被提及的，如外務大臣茂木敏充、前總務大臣野田聖子等，但都被日媒看淡(因篇幅所限不逐個解釋了)，所以總結就是日本第一百代首相，預計是河野太郎、岸田文雄、高市早苗三人之爭。當然高市做到的話還會是日本第一位女首相。由於多數派系都未表態，選情仍不明朗，反正自民黨總統選舉日預定是9月29日，還有兩星期我們就知道結果。

文：假才子(傳媒工作者、比較政治碩士、假大空冒牌才子一名)

菅義偉下台｜誰會做日本第一百代首相？