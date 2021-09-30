菅義偉內閣總辭 今舉行臨時國會推舉新首相

日本首相菅義偉內閣，今日(4日)宣布總辭，稍後將舉行臨時議會會議，以推舉岸田文雄出任日本第100任首相。另外，據日本傳媒報道，岸田預計會開設新職位經濟安全保障大臣，以應對中國威脅。

在未有競逐自民黨總裁後，日本首相菅義偉已準備進行交接，在上任384日後，菅義偉與其內閣今日宣布總辭。而新任的自民黨總裁岸田文雄預料會在今日較後時間舉行的臨時國會中，被推舉為新首相。菅義偉在上月上任一年時曾表示，這是在新冠肺炎之下度過的一年。而在菅義偉的1年期間，除了應對新冠疫情之外，亦有應對溫室氣體排放、降低日本手機電話費以及設立數碼廳等。

料下午選出岸田文雄為新首相

日本國會將於今日下午舉行臨時會議，並選出新任首相。預料會推舉上周當選自民黨新總裁的岸田文雄擔任，並於傍晚公布新內閣人選。日本傳媒報道，在岸田的新內閣中，有13人將是首度擔任要內閣職位，其中岸田會設立新的經濟安全保障大臣。日本傳媒表示，岸田文雄的內閣官房長官將由松野博一出任，而經濟產業大臣將會是萩生田光一，至於麻生太郎擔任了9年的財相，將會由鈴木俊一接任，鈴木是前奧運大臣以及外長，同時亦是麻生太郎的小舅。

另外，曾與岸田角逐黨總裁的野田聖子，將會出任少子化大臣。而新設的經濟安全保障大臣預料由46歲的小林鷹之出任，小林是首次出任內閣成員，而他本身支持修改日本憲法解除集體自衞權，以及反對同性婚姻，雖然作為黨內二階派成員，但在黨總裁選舉上他為極右派代表高市早苗站台。至於外相茂木敏充及防衞大臣岸信夫，預計將會留任。

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