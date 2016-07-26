菅義偉Instagram總結一年工作報告 稱為下一代鋪路

即將下台的日本首相菅義偉，今日(16日)在Instagram發表上任一年的報告，當中指自己守護國民的生命，又指日本未來仍有多個議題需要解決，而自己過去一年的工作是協助未來鋪路。

自民黨總裁選舉會在明日展開，早前表態不會參選的菅義偉，今個月底的任期完結後，會結束其首相任期。菅義偉在Instagram發表自己上任一年的感相。

繼續籲國民接種疫苗

菅義偉指在開首表明，守護國民的生卸是最優先的選項，自己一日也沒有忘記，因此過去一年一直致力應對新冠肺炎的威脅。他表示，雖然現時確診數字持續下降，但不能掉以輕心，並指需要聽取現場的聲音，以及確保醫療體制，同時繼續呼籲國民接種疫苗。

菅義偉又表示，日本仍有很多長期議題需要解決，當中包括環保、數碼化、生育治療以及長者醫療費的改革等。他指自己已為下一代鋪路。同時又提到福島核廢水問題，政府亦有無可推卸的責任去回應。最後他表示，自己到最後一日仍會以為國民工作的內閣而努力。