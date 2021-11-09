菜價推動｜去年9月以來最高 內地上月通脹1.5%

內地上月居民消費價格指數(CPI)按年漲1.5%，漲幅擴大0.8個百分點，亦是去年9月以來最高；按月則漲0.7%，漲幅為今年2月以來最高。國家統計局指，鮮菜價格上漲是CPI漲幅擴大主因，而汽油和柴油價格上漲亦對CPI影響較多。

按月計，上月CPI由持平轉為漲0.7%，其中食品由下降0.7%轉為上漲1.7%，主要是鮮菜價格受降雨、夏秋換茬、局部地區發生疫情及生產運輸成本增加等影響，上漲16.6%，影響CPI上漲約0.34個百分點，佔總漲幅近五成。豬肉價格則因季節性需求增加及中央收儲儲備肉而略有回升，降幅收窄3.1個百分點，為2%。

非食品當中，工業消費品價格漲0.9%，漲幅擴大0.6個百分點，主要是能源類產品價格上漲較多，其中汽油和柴油價格分別漲4.7%和5.2%，共影響CPI漲0.15個百分點，佔總漲幅逾兩成。

按年計，上月CPI漲1.5%，當中食品價格下降2.4%，降幅較前月收窄2.8個百分點，其中鮮菜價格由下降2.5%轉為上漲15.9%；豬肉價格下降44%，降幅收窄2.9個百分點。非食品價格上漲2.4%，漲幅擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約1.97個百分點，當中汽油和柴油價格分別漲32.2%和35.7%。

財政部周一對早前受水災影響的河北、山西、山東、河南、陝西，新增一筆過14億元人民幣資金安排，並要求當地政府收到資金後10天內完成分解下達，用於農田排澇、糧食烘乾收儲，購置燃油、肥料、種子、苗等恢復農業生產工作，重點彌補因柴油價格上漲而增加的農業機械使用成本，確保今年秋糧豐收，並為明年春夏糧食生產奠定基礎。

PPI漲13.5%近26年最高

上月工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，按年漲13.5%，漲幅較前月擴大2.8個百分點，是近26年最高。按月則漲2.5%，漲幅擴大1.3個百分點。受國際原油波動上行、煤炭供應緊張及高耗能行業限電影響，相關生產加工行業價格按月最少上漲3.5%，其中煤炭開採和洗選業價格漲20.1%，煤炭加工業價格漲12.8%，共影響PPI按月上漲約0.74個百分點。按年計，數據範圍內的40個工業行業大類中，有36個價格上漲，其中煤炭開採和洗選業價格暴漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點。

菜價推動｜去年9月以來最高 內地上月通脹1.5%