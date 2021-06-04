華人置業招聘600職位 月薪最高8萬元

華人置業集團表示，為幫助受新冠疫情影響或弱勢人士，將於本月27日(周日)上午11時至下午5時假The ONE L19 Harlan’s首辦招聘日，提供約600名全職及兼職的就業機會，聲稱當中工作的薪酬待遇極具市場競爭力，月薪最高可達港幣8萬元，且可享受員工購物折扣優惠。

在職位方面，來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司。工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等多個範疇，適合不同年齡及學歷人士；另還有特別職位，如「田園護理大使」、「康樂統籌員」、「顧客關懷大使」、「飲食公關」、「資料搜集員」、「神秘顧客」、「環保大使」、「營養及體重管理師」、「攝影師」、「興趣班導師」及「功課輔導班導師」等。

10名突出求職者可獲甘比面試

此外集團指，對於疫情期間失去工作或就業不足的求職者，只要符合相關職位的基本要求，將獲優先考慮聘用。由於因應政府的社交距離措施，參加者需要預先在招聘日網站登記出席，求職者須提交個人履歷及自薦計劃書，自薦計劃書可以文字、圖像或影片等方式表達，內容最突出的10名求職者，將獲邀在招聘日當日，接受華人置業集團行政總裁陳凱韻(甘比)即場面試及提供有關事業上的建議。