華懋集團 X 黎志偉紀錄片《傲》首映禮

勉勵珍惜人生 發揚獅子山精神

於7月9日，一套充滿正能量的紀綠片《傲》的首映禮，在荃灣西如心酒店隆重舉行，該片紀錄了年初由前「包山王」，下半身癱瘓的輪椅攀登運動員黎志偉所創的慈善輪椅攀登創舉「城市攀登300＋」。志偉亦於首映禮上分享他當日的心路歷程，並再次以「沒有牆，攀不上！」這句豪情壯語，勉勵大家要珍惜自己的人生，遇到壓力挫折，也要勇敢跨過去。

以身作則 推動關懷弱勢

「城市攀登300＋」是由黎志偉聯合創辦的Ignite Community Services主辦、華懋集團全力支持的慈善籌款項目，最後連同華懋集團「一比一」的配對捐款及公眾捐款，合共為香港大學矯形及創傷外科學系「Get Up and Walk」項目籌得逾770萬港元的善款，為脊髓損傷及行動不便的病患提供復健支援。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興，讚揚黎志偉憑雙手和無比堅毅，逐寸逐寸向上拉，連同輪椅攀上集團總部如心廣場，成為全球首位攀爬摩天大樓的輪椅人士，他的創舉感動了無數香港人，展現出港人引以為傲的獅子山精神。他並指近年港人面對不少挑戰，正需要這種震撼人心的正能量，堅持信念共同渡過每一個難關。



華懋集團一直積極回饋社會，不單透過建築為市民建構可以安居樂業的城市，更透過不同方式為社區創造價值及帶來正面影響。集團希望藉支持是次創舉以身作則，推動港人關顧弱勢社群，進一步促進社會共融。他亦希望志偉的經歷可啟發大家勇敢追夢，成為自己和家人的驕傲。

不甘放棄 無奈風大阻登頂

片長約47分鐘的《傲》，將黎志偉和其團隊，以及一眾支援隊伍由前期準備，到當天協助志偉攀上如心廣場，以及志偉由最初的興奮攀登、體能逐漸下降，而且手套數次因磨損更換，加上肌肉抽筋，數度停在牆外半身休息，隨著入黑後氣溫下降及風勢加劇，他半天吊於數十層的高空中有如玩海盜船般「左搖右擺」等驚險鏡頭，一幕幕呈現觀眾眼前。最後，因為風勢太大，志偉考慮到大家的安全因素，雖然終點已在望，卻被逼無奈終止登頂之旅等，那份不甘的情緒，亦讓大家感同身受。



黎志偉於分享時指，於攀到半空時亦曾因為「真係好鬼死攰」而曾一度想過放棄。當到了65層樓的高空，他則靠昔日運動員的經驗，盡量避免肌肉抽筋，力求可爬上終點。但最終因風勢太大而被逼放棄。他於其後三晚真的「瞓唔安，食唔落」，其後望著如心廣場坐了4小時才逐漸釋懷。

密謀再戰250米以上高樓

雖然是次未能成功，但他希望大家能從他身上學習接受自己不好的一面，了解自己的不足，對自己要求高一點，不要為失敗找藉口。他亦承諾會趁著自己有體能，會再向300米以上高空挑戰；至於是再挑戰如心廣場或其他目標，則需要各方安排協調再作決定。另外，除了密謀再次挑戰輪椅攀爬大廈外，他亦將會把機械腳帶回家使用，於不久將來，大家或有機會在大街上看到他利用機械腳行走。

鼓勵身體力行 積極回饋社會

除了全力支持是次的籌款活動外，華懋集團一直關顧社會的需要，透過不同活動為有需要人士提供適切幫助。 在疫情期間，集團向國際獅子總會中港澳三0三區的「獅家飯Lions Move」服務計劃提供援助，一連七個星期走訪各區，向獨居長者及低收入家庭派發7,000個飯盒及糧食，以紓緩這些有需要人士的用餐開支。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興更與一班同事，跟隨獅子會的義工一起到荃灣二坡坊派發食物，出錢又出力。

此外，華懋集團亦一直關注本港的人口老齡化問題，資助長者安居協會長達三年的荃葵青「關愛長者大使」計劃，推動年輕一輩攜手向長者送上電話慰問及探訪，以推動關愛長者文化，拉近跨代距離，促進長幼共融。

華懋集團的員工於4月份，熱心地參與了4場電話慰問服務。趁著近期疫情有放緩趨勢，於6月份「關愛長者大使」計劃已恢復上門探訪，蔡宏興亦與一班同事落區，為長者送上暖心關愛和禮物包（日用品），以身作則鼓勵更多員工參與義工活動，積極回饋社會，共同為社會出一分力。