華為正式發布鴻蒙OS 2 官媒：絕地反擊與超越

中國電訊設備製造商華為前晚正式發布鴻蒙操作系統「HarmonyOS 2」(圖)，該系統特色為「萬物互聯」，可以與其他合作廠商的手機、平板電腦、電視、音響、耳機、手錶、雪櫃，甚至汽車等連接，組成超級終端。官媒《環球時報》昨發表評論文章，指「毫無疑問這是美國打壓華為及中國高科技企業逼出來的一次絕地反擊和超越」，以及打破Android及iOS操作系統壟斷的真正開始。

《環球時報》該篇題為《鴻蒙OS 2面世，整個中國必須打贏的共同戰鬥》的文章指，中國已經是全球最大智能終端市場，而中國自產的智能終端設備成為美國對中國技術打壓的首輪目標，晶片和操作系統則是美國實施打壓的兩大槓桿，故中國實現這兩項關鍵技術突破已經勢在必行。



將與Andriod iOS三足鼎立

文章又認為，HarmonyOS 2面向全球市場，中國無疑應該成為其發展壯大的根據地，有更多手機、汽車等終端搭載鴻蒙操作系統，更多企業圍繞該系統發揮、創造，就將逐漸形成以鴻蒙操作系統為基礎的全新生態，「這個生態也必將走向世界，與安卓和蘋果系統三足鼎立」。文章更稱，中國廠商最直接得益，將是美國再不會威脅禁止其他中國品牌手機搭載Android系統，而會反過來防止那些手機轉裝鴻蒙。