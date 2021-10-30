「華記」撤回反對林鄭連任大聯盟 稱被瘋狂抹黑顛覆國家

中央修改香港選舉制度後，特首選舉將於明年3月舉行。建制KOL的「華記」楊官華日前在網上成立「反對林鄭連任大聯盟」，聲稱反對特首林鄭月娥連任，事引馬上引起關注及評論。他昨日在社交頻道宣布，由於被「瘋狂」抹黑為「顛覆國家」，因此決定撤回大聯盟。

稱「唔想國家警察難做」

楊官華影片中稱，在成立大聯盟後「一石激起千重浪」，令社會出現極大矛盾，又稱被不同陣營的人士「瘋狂抹黑」他「顛覆國家」，自己反對林鄭連任，但受到千夫所指，為了不想引起社會矛盾，「唔想俾位人入，唔想國家難做、警察難做」，因此決定撤回成立大聯盟。當他準備宣布有關的撤回言論時，身旁印有「華記正能量」的牌子忽然跌下來，楊官華則稱：「講到連個牌都跌埋。」

改撐劉德華擔任特首

楊官華又指，香港自從有了《港區國安法》後，便可全部行「德政」，特首毋須再「操勞」，因為「德政」需要用「福將」，他由早前表示支持梁振英等做特首，改為支持藝人劉德華擔任特首，有關的大聯盟亦會由「反對林鄭連任」，變成「支持劉德華做特首」。

人稱「華記」的楊官華日前成立「反對林鄭連任大聯盟」，聲稱作為一個香港市民，「忍夠咗林鄭」，支持有能力領導人如CY(梁振英)、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。

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