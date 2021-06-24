菲律賓前總統阿基諾三世逝世 終年61歲

《路透社》報道，菲律賓前總統阿基諾三世(Benigno Aquino)6月24日於馬尼拉醫院逝世，終年61歲。2010年馬尼拉人質事件期間，執政的總統正是阿基諾三世。

2012年由阿基諾任命的最高法院大法官在一份聲明中表示：「對阿基諾離世消息深感悲痛，與他一起共事是一種榮幸，他將被懷念。」

當地新聞網站(Rappler)報道，阿基諾三世自2019年起先後有不同的健康問題。他曾至少5個月接受透析治療，最近亦接受心臟手術。紀事廣播網絡新聞網(ABS-CBN)報道，阿基諾三世24日被送往位於奎松市(Quezon City)的醫院，未知原因。

母親阿基諾夫人受民眾愛戴

阿基諾三世的母親是備受民眾擁戴的阿基諾夫人，她於1986年推翻統治當地21年的前總統馬可斯，上台執政，是亞洲首位女元首，於2009年病逝。阿基諾三世曾於2010年至2016年擔任菲律賓總統。

在阿基諾三世擔任總統期間，最轟動的莫過於2010年8月23日的馬尼拉人質事件。被革職的菲律賓國家警察門多薩，當日強行登康泰旅行社旅行團的旅遊巴，並挾持車上的本港遊客、導遊及領隊作人質，要求菲律賓政府恢復他的職務。

相關新聞︰心臟衰竭致命 5年死亡率高達50%

受訪面帶微笑引港人不滿

挾持人質事件持續近12小時，當地警方拯救行動失敗，門多薩最終雖被擊斃，但8名港人死亡。阿基諾三世當年接受電視採訪時面帶微笑，引起港人不滿。他其後辯稱是表達憤怒的方法。