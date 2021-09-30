菲律賓將調查逾150警員 涉借杜特爾特掃毒行動時違法

菲律賓總統杜特爾特任內，以血腥手法打擊毒販聞名，亦傳出不少軍人及警方，假借掃毒之名殺害並不相關的人。其中一項獨立調查指出，至少有154名警員在杜特爾特的掃毒戰爭中涉及濫權及達法，菲國司法部長Menardo Guevarra已表示會作出調查。國際刑事法庭數星期之前容許啟動調查，針對自2016年杜特爾特上任起，殺害數以千計被指販毒人士。

杜特爾特：我準備好為自己辯護

早前表示不會在明年總統選舉中角逐總統及副總統的杜特爾特，周一表示已準備好法院對他的審判。他表示：「我會準備好為自己辯護。那個國際刑事法庭，記得不要說謊。

有菲律賓人士表示，當局曾有系統地將數以千計未被起訴的隠君子及毒販處決，但當地警方指沒有不當行為，並指殺人是出於自衛。司法部長Menardo Guevarra指：「這些警官的案件，不單止於行政上需要負責。以目前的證據顯示，他們亦需要面對刑事調查。」

有關的審查是杜特爾特於聯合國會議上，表達願意承擔警只殺人的責任而展開。根據警方及司法機構審視了52宗案件，有疑犯在警員執行掃毒任務時殺害。