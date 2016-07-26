菲律賓透露港府同意菲傭下周一起來港 須持認可疫苗接種證明

受新型肺炎疫情影響，港府早前先後將菲律賓和印尼列為高風險地區，21日內曾逗留在兩國的人士將不能來港，令外傭市場大受影響。菲律賓勞工與就業部今日(22日)公布，香港政府已同意下周一(30日)起，讓已完成接種新冠疫苗的菲律賓外籍傭工入境，他們必須出示由菲律賓檢疫局(Bureau of Quarantine)發出的認可接種證明。

料3,000多人可來港

菲律賓當局估計，約有3,000多名外傭能受惠來港，又指港府正與酒店業協調指定酒店供外傭檢疫，所有住宿費用需要由僱主負責。

港府早前指，正與菲律賓和印尼兩國商討，如何確認來港外傭當地疫苗接種紀錄的真確性。勞工處昨晚表示，港府與菲律賓和印尼駐港總領事館就確認當地接種疫苗紀錄真確性的討論進展良好，可望下星期達成共識後公布相關安排。當局正計劃安排這些外傭集中在一至兩間酒店接受檢疫，並正商討細節，有待確定安排後另行公布詳情。

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