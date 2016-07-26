Am730
Am730
Am730
Am730
News
萬元優惠放題 手機商戶地圖 WeChat Pay HK 盡享電子消費券
2 小時前
#Hashtags
智慧生活電子消費券WeChatPayHK微信支付商戶優惠放題商戶地圖日日有千抽日行一膳惜食堂公益印花收錢碼
萬元優惠放題 手機商戶地圖 WeChat Pay HK 盡享電子消費券

政府電子消費券計劃昨日起已開放予市民登記，最快8月1日即可從4間儲值支付工具中，申領第一期2,000港元電子消費券。WeChat Pay HK(微信支付香港)響應計劃，在上周五宣布多項加碼措施，包括萬元商戶優惠放題，又加入商戶地圖供用戶查詢。針對電子支付的高速發展，官方還透露WeChat Pay HK有望登陸公共交通工具和外賣平台。
 

news-images
譚樂文總結公司5年來的發展，並宣布連串加碼優惠。(林俊源攝)
 news-images
商戶地圖功能，供用家查閱營業資料及領取商戶優惠。

商戶地圖 揀定先使
當WeChat Pay HK獲選為消費券計劃的儲值支付工具營運商之一後，官方指查詢了解服務的商戶及市民數量錄得大幅增長。而截至今年3月底，WeChat Pay HK註冊用戶已逾380萬、參與商戶也超過10萬間，涵蓋衣食住行、吃喝玩樂等多個行業。騰訊雲國際副總裁譚樂文出席啟動禮上宣布，為響應政府計劃，官方不惜工本加推4項優惠，「即日起至明年1月31日期間推出商戶優惠放題，用戶選用WeChat Pay HK領取消費券，即可自動獲得活動參與資格，可在政府消費券以外，再拎多價值10,000港元商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞，如香港街市2,000港元消費優惠，或萬寧、實惠等商戶折扣等，而且參與商戶還一直增加中。」同時官方亦於本月起為手機App加入商戶地圖功能，供用戶預先查詢接受支付商戶的營業資料和聯繫方式，並且一站式領取及使用優惠，揀定心水才精明消費。

news-images
只要進入支付頁面，已能看到消費券活動詳情。
 news-images
推出10,000港元商戶優惠放題，人人有份。
 news-images
推出「日日有千抽」活動，有機會多贏5,000港元加碼賞。

日日有千抽 再贏五千
此外，由即日起至9月3日，官方亦會每日舉行「日日有千抽」活動，所有成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶在個人消費券派發之前，進入活動頁面便會自動獲得抽獎資格，而且100%中獎。每日更會抽出一位幸運兒獨得5,000港元加碼賞大獎，還有如888港元、88港元等其他金額的加碼賞獎賞，令用戶日日有驚喜。加上即日起至8月14日期間，用戶每邀請一名親友成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，亦可即時獲得20港元加碼賞，推薦愈多，送錢愈多。對於坊間認為WeChat Pay HK還未夠普及，騰訊金融科技副總裁洪丹毅於視像表示，官方正積極與不同持份者洽談，預料明年能登陸港鐵及外賣平台。他強調微信支付在跨境付款發展龐大，如港人常去的日本和澳門等，相信恢復通關後更能惠及大眾。


支持公益 日行一膳
除了振興消費，官方也關注弱勢社群需要，宣布即日起至12月31日的6個月期間，任何用戶通過WeChat Pay HK每日完成的第一筆消費，均可得到一個可捐贈的公益印花。而官方每月會將公益印花的數量換算為等額善款，並捐贈予「惜食堂」，每10個公益印花即可製作一份價值12港元的愛心飯餐，消費不忘行善。再者，考慮到小店在疫情下的運營成本，官方早前已推出一站式收款解決方案「WeChat Pay HK收錢碼」，透過簡單易用、無安裝費用的微信App快速串接WeChat Pay HK，使用二維碼收取付款，並豁免所有「收錢碼」商戶的手續費。商戶入駐當天起計的365日，每月交易額5萬港元以內，亦可豁免手續費。官方希望藉此協助如小食店、街市商販等能受惠於消費券計劃。

news-images
WeChat Pay HK推出「收錢碼」協助小店參與消費券計劃。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/萬元優惠放題-手機商戶地圖-wechat-pay-hk-盡享電子消費券-274428
#Hashtags
智慧生活電子消費券WeChatPayHK微信支付商戶優惠放題商戶地圖日日有千抽日行一膳惜食堂公益印花收錢碼
Am730

杜葉錫恩紀念館今開幕 生前辦公室原貌曝光

教宗入院｜84歲方濟各突入院接受腸部手術

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
杜葉錫恩紀念館今開幕 生前辦公室原貌曝光
Am730
Am730
教宗入院｜84歲方濟各突入院接受腸部手術
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多