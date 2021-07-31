萬寶路生產商：10年內將在英停售香煙 英國冀2030年實現無煙

英國當局希望到2030年可以實現「無煙」願景。美國煙草業巨頭菲利普莫里斯國際(Philip Morris International, PMI)繼早前表達對停止在日本銷售香煙的期望後，又再表示可能會在未來10年停止在英國銷售香煙，更表示歡迎英國政府禁止銷售香煙。

PMI行政總裁Jacek Olczak向英國《星期日郵報》表示，認為英國最多10年內可以完全解決吸煙問題。被問及是否意味著菲利普莫里斯將在10年內停止銷售香煙時， Olczak指絕對會發生，旗下的萬寶路品牌將會從英國市面上消失。菲利普莫里斯國際母公司奧馳亞集團曾表示，其目標是在2025年之前成為一間無煙公司。

不過，吸煙與健康行動(Action on Smoking and Health , ASH)表示，難以認真對待PMI的聲明，特別是該公司目前共擁有6個香煙品牌，PMI旗艦品牌萬寶路已風靡全球。ASH更表明PMI的一番話未能解決國民吸煙問題，而是需要政府資助進行禁煙活動，並支持協助吸煙者戒煙。

英國及歐盟致力控煙

英國政府一直致力進行控煙工作，在2007年成為首批禁止在公共場所吸煙的國家之一，並於 2016 年實施全煙害警示包裝，除在指定的位置展示品牌外，包裝的其他地方必須印上健康警告等訊息。當局數據顯示，過去35年的英國成年吸煙人數已減少一半，而2011年至2018年間，成年人吸煙比率亦從近20%下跌至大約14%。

英國衞生及社會關懷部發表的一份白皮書提出，希望英國到2030年可以實現「無煙」願景，向煙草業發出「最後通牒」，指煙民到2030年時不是已戒煙就應是已轉食電子煙等風險較低的產品。

歐盟亦指出成員國中27%的癌症個案都與香煙有關，在今年2月公布其名為「戰勝癌症計劃」的方案，撥出40 億歐元預算，目標於2040年將歐洲吸煙人數從現時歐盟公民總數的26%減至5%。