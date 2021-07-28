萬眾期待 傳同月正式開幕 北京環球影城下月1日試業

萬眾期待的北京環球影城(圖1)即將試業，距開幕也不遠了！北京環球影城昨宣布，為期3個月的內部測試接近尾聲，下周三(9月1日)開始試業。內地資訊科技媒體「DoNews」更引述消息指，北京環球影城可能在下月20日正式開幕，因為相關宣傳公司已收到詳細宣傳活動流程，下月14日起全面宣傳開幕消息。



北京環球影城表示，試業期間只接待受邀客人，包括部分合作夥伴，以及推廣活動中選中的部分粉絲。北京環球影城又特別提到，試業期間所有門票不會對外發售，亦不可轉讓，受邀客人要提前登記個人資料，在入口核對門票、身份及健康碼後，方可入園。《新京報》亦引述北京環球影城工作人員指出，對於網上兜售的北京環球影城試業門票，「不能確保門票的合法性，更不能確保能夠順利入園」。



黃牛索價5000賣內測票

早前不少黃牛聲稱有內部測試邀請函，每張索價動輒數千元(人民幣，下同)。北京警方上周六通報，4名年齡介乎19至45歲男子以1,000至5,000元不等的價格，轉售北京環球影城內部測試體驗資格，擾亂正常經營秩序，已被行政拘留。

位於北京「副都」通州區的北京環球影城，是全球第六家、中國第一家環球影城，分三期建設，即將開幕的第一期有主題公園、城市大道、環球影城大酒店及諾金度假酒店。主題公園七大園區包括全球首個「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」及「未來水世界」，全球最大的「小黃人樂園」，最受歡迎的「哈利波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努力拉島」，還有不能缺少的「好萊塢」。

必喝奶油啤酒50人仔

《新京報》介紹，功夫熊貓蓋世之地是全室內園區，可乘坐大型花燈欣賞整個園區的大大小小彩燈；變形金剛基地有全個樂園最大型、最刺激的過山車，4.5秒內由靜止加速至時速104公里，首個女變形金剛「風刃」(圖2)還會現身與遊客互動，是她在環球主題公園首次公開亮相。

小黃人樂園則有3歲小朋友都可以玩的萌轉過山車，市集內更有超級可愛的中國限定十二生肖Minions公仔(圖3)發售，相信會引起搶購潮。哈利波特的魔法世界當然就是還原活米村和霍格華茲城堡，還有必喝的「奶油啤酒」，據報一杯50元，比日本環球影城的35元(600日圓)貴15元。