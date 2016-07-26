萬聖狂歡｜蘭桂坊迫爆 酒吧業：生意增五成不意外

疫下迎來第二個萬聖節，蘭桂坊充滿扮鬼扮馬人潮，一如網民所料，一街也是大熱韓劇「魷魚遊戲」角色，大朋友小朋友也參與其中，不少酒吧人氣頂盛，氣氛熱鬧，酒吧業協會表示，今年萬聖節人流明顯大增，料生意額較去年高約五成，大致回復疫前水平。

警籲勿攜仿製槍械

蘭桂坊晚上迫滿人群，警方在附近道路實施特別交通安排及人群管理措施，但人流不絕，幾乎「迫爆」街道。不少人悉心打扮，包括扮演「魷魚遊戲」角色，吸引不少市民合照打卡。不過，要完整還原部分角色，或需持有槍械道具，警方日前呼籲，切勿攜帶任何仿製槍械作道具，以免觸犯相關法例。

酒吧業：爆發性消費不意外

酒吧業協會主席錢雋永表示，受惠政府6月放寬對業界的防疫限制，「睇齊」酒吧與餐飲防疫措施，令業界有空間發展，7月生意已明顯好轉，最新統計業界生意已大致回復至疫前水平；萬聖節期間人流大增，人均消費約300至500元，業界不感意外，而客人以年輕人居多，可見年輕人也有一定接種率，助酒吧經營時間更長，業界對前景感明朗。他續指，去年10月疫情仍然嚴重，市民不敢外出，甚至有酒吧不願開門營業，目前已逐步恢復穩定，加上無法外遊只能待在香港，相信因而在節日有「爆發性消費」，預期熱潮能持續至聖誕，屆時的生意額同樣能比上年升約5成。

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