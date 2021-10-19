萬聖節金多寶攻略｜10月26日晚上攪珠 呢3個六合彩號碼最旺

六合彩萬聖節金多寶攪珠將於10月26日晚上舉行，截止售票時間為當日晚上9時15分，將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。對上一次六合彩萬聖節金多寶已經是2019年，2020年受疫情影響停辦，今年重啟此項目，明日(21日)晚上開始發售。

萬聖節金多寶攻略｜最旺六合彩號碼

萬聖節金多寶至今共舉行7次。根據六合彩官方數據，「22」號出現過4次，「17」號及「29」號分別出現過3次。在最近4次的萬聖節金多寶中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼的購買方式中頭獎。

馬會建議，顧客如有8個心水號碼，可選擇購買8個號碼複式獎券，包含共28個投注組合，如其中6個所選號碼被攪出，除可獲得1個頭獎，亦可領取12個三獎及15個五獎。

萬聖節金多寶攻略｜十大最旺投注站

馬會資料顯示，截至今年7月13日，本港十大幸運投注處依次為

⚫中環士丹利街投注站 (47次)

⚫屯門市廣場投注站 (43次)

⚫荃灣青山道投注站 (39次)

⚫尖沙咀漢口道投注站 (38次)

⚫上環干諾道西投注站 (38次)

⚫觀塘廣場投注站 (37次)

⚫九龍灣德福投注站 (35次)

⚫沙田好運中心投注站 (35次)

⚫大埔廣場投注站(32次)

⚫上水石湖墟投注站(32次)