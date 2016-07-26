落區了解基層想法 陳茂波冀2049年告別劏房

香港的土地供應及房屋不足一直被基層市民視為大難題，財政司長陳茂波昨指，要在中央政府於2049年實現第二個「百年奮鬥目標」前、即未來的20多年內，「香港必須告別劏房」。他更於前日落區探訪劏房戶及公屋長者住戶，了解到居住面積狹小的問題，如何影響幼童生活及學習，承認市民就住屋問題「可說是眾多難中的最痛」。另外，他透露，已有逾630萬人登記消費券，當中逾500萬市民於下周收到首筆2,000元電子消費券。



陳茂波昨發表網誌，指日前到深水埗探訪當區的劏房戶及長者公屋戶，希望透過與對方聊天，「更直接了解低收入家庭的生活和想法」。他在網誌引述港澳辦主任夏寶龍指，國家期望實現第二個百年目標時，期望香港極大改善「最令人揪心的房屋問題」。

陳茂波又指，解決劏房已是明確不過的目標，認為收入與資產的貧富懸殊，是本港要面對兩大矛盾，而關鍵仍然是住屋，希望「跳出過去的框框或路徑」，以更高的站位去重新審視土地房屋問題，透過提供適切而可負擔的合理居住空間，令市民省下租金，提升生活質素及累積資產。他認為，解決土地房屋困局，要增加短中長期的供應，並須簡化制度上過於繁瑣的程序，透過例如填海等方法大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備。



逾500萬人如期收首筆消費券

另外，陳茂波昨午出席油尖旺購物節時致辭指，已收到630萬個電子消費券的登記，當中500萬人於首兩周完成登記，可如期於周日(1日)收到第一期2,000元的消費券。陳形容消費券計劃為「加料三層漢堡包」；市民直接受惠、資源全數留在本地經濟，以及推動電子付；希望市民屆時「開開心心消費」，幫手刺激本地經濟。他又指，今年首季經濟增長達7.9%，估計第二季同樣為正增長。