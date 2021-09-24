葉劉：陳茂波有條件參選特首 惟亦有很多人合資格

財政司長陳茂波發表《香港營商環境報告》，批評美國視香港為遏制中國發展的棋子，又說本港未來經濟發展前景相當不錯，認為港人留港發展機會很好。身兼行會成員、新民黨主席葉劉淑儀在電台表示，有關報告是配合中央行動聲討美國，指陳茂波作為財政司長有責任主動澄清。至於陳茂波發表報告是否為參選特首鋪路，葉劉淑儀認為是「諗得太多」，惟她說陳茂波有條件成為特首候選人，然而亦有很多人符合特首候選人的資格。

不認為陳茂波發表報告是為「搏表現」

葉劉淑儀指，自己不會猜測陳茂波發表報告是否為參選特首鋪路，亦不認為他是為了「搏表現」，強調最重要是能夠解決本港實際問題，反問「寫篇文章算是甚麼」，她又引述港澳辦主任夏寶龍指，能破解深層次問題，才彰顯到能力。

被問到會否有曾經主管紀律部隊的人員，成為候選人甚至特首，葉劉淑儀稱要交由選委會決定，但她指國家重視國安，認為能夠管好紀律部隊是重要條件。

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