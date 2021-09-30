葉劉fb讚駱惠寧落區問官員醒覺未？徐英偉反擊：昨今兩日都走入群眾

香港中聯辦主任駱惠寧昨日探訪及慰問旺角籠屋戶，以了解基層生活，還表示香港籠屋問題一直牽動中央的心。新民黨主席葉劉淑儀在fb稱讚平日較少在媒體曝光的駱惠寧落區走訪基層，反映中央掌握民情的「貼地」程度，批評特區官員於體察民情方面似乎未見力度，反問特區官員「醒覺了沒有？」。帖文登出後，民政事務局徐英偉則留言，指自己昨今兩日都有走入群眾，並附上有關連結。

葉劉淑儀在帖文大讚駱惠寧主任落區走訪基層，不但表達了中央政府對香港的關心及支持，亦同時反映中央對香港深層次問題瞭然於胸、掌握民情的「貼地」程度，以及解決香港各種民生問題的決心，相反特區官員於體察民情方面似乎未見力度，除了出席各式各樣活動，並未真正走入群眾，對香港各種民生問題似乎無動於衷，聲稱要不禁問一句：「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」

帖文登出後，徐英偉就留言回應，表示特區官員一定要貼近民情，「昨天和今天我都走入群眾，了解及關心香港各種民生問題」，他又說下次希望同葉太一齊走入社區，解決社區市民關注的民生問題，帖文還附上他與民建聯議員陳恒鑌落區家訪荃灣劏房戶的連結，帖文指徐英偉及陳恒鑌趁機會了解劏房戶在生活上的需要、疫情所造成的影響，並向他們介紹政府相關的福利計劃。