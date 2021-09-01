蓄勢待發 快證最平250元 水上樂園隨時花千元入場

海洋公園水上樂園中秋節(本月21日)開幕，共5個主題區，而27個室內、外設施中，逾半設施昨日曝光。預期樂園人頭湧湧，要舒適暢玩樂園設施，可額外購買250及350元的水上通行證；如租用儲物櫃，玩家則須再花120至280元，連同入場費，「唔想排隊及一抽二掕」的話，每人入場隨時花近千元。圖：蘇文傑

水上樂園公布園內將設「水上通行證」，分為「Lite版」和「Pro版」，Lite版250元，可在指定遊樂設施內自選4個項目優先通行；Pro版350元，可無限次優先通行所有指定遊樂設施。作為濕身活動，少不免帶備正常衣服更衣，部分設施因安全問題，只准穿著泳衣玩，遊人便需要租用以手帶二維碼或密碼開鎖的無匙儲物櫃。儲物櫃分4款，索價20至280元，最小僅信箱尺寸，供放手機、銀包等小型物件；標準尺寸約可收納一至兩個約20升的背囊；家庭儲物櫃約20吋行李箱大小，特大尺寸則相約一個32吋行李箱。



開幕票價320元起

樂園開幕票價320元起，而目前首周，以及到11月的周末及假日已標價至400至460元；若最旺日子門票計，加上租用標準尺寸儲物櫃及購買「水上通行證Pro」，一個人已需花費930元。據了解，樂園亦將推出套票優惠，詳情容後公布。

繼早前率先曝光的「天海灣」及「八彩天梯」，更多設施細節公開，要刺激的有3條直立式滑梯—「極速迴環」、「深谷飛瀑」及「勇者之巔」，每條長度約58米，高17米，有瘋狂迴旋或突然高速垂直飛墜的快感。又有長268米、高29米「沖天瀑布」，讓玩家乘坐環型水泡，從滑板底部衝上與水平成70度角的巨型大滑板頂端，並在最高點短暫懸浮，之後享受高速飛墜的體驗。

樂園亦有3個餐飲及2個購物地點，提供炸雞、輕食快餐、清真菜式以及地道美食；禮品店則有實用裝備如衣物、水上用品等，亦有其他海洋公園吉祥物主題精品等。按目前防疫措施，場內只可容納一半人，即約4,500人，入場人士離水須戴口罩。