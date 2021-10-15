蓋茨夫婦離婚後首度同場 重金送愛女出閣

微軟(Microsoft)創辦人蓋茨(Bill Gates)16日與和前妻梅琳達(Melinda Gates)送長女珍妮花(Jennifer)出嫁，是他們離婚後首度同場現身。

《紐約郵報》(New York Post)報道，蓋茨的25歲長女珍妮花於上周五(15日)與30歲埃及馬術選手Nayel Nassar透過穆斯林儀式共結連理，翌日在她位於紐約州Westchester County的私人馬場舉行奢華婚宴。傳媒拍到穿著深色西裝的蓋茨，與一身花洋裝的梅琳達在露臺上與一群友人談笑風生。

在結婚儀式中，珍妮佛身穿華裔設計師王薇薇(Vera Wang)風格典雅的訂製婚紗，挽著父母，3人一起踏上紅毯，在現場約300名親友與賓客見證下，蓋茨將珍妮佛的手交付給Nayel Nassar。

為愛女婚禮豪擲200萬美元

報道指，為愛女出閣，蓋茨不惜重金在婚禮前1個月，安排搭建巨型玻璃屋、涼亭、舞台等，餐點出自知名飯店，雙層結婚蛋糕由法國知名甜點作坊Ladureé負責製作。婚禮現場表演的樂團包括英國搖滾天團Coldplay，以及創作歌手Harry Hudson等。傳媒粗略估計婚禮至少要200萬美元。

珍妮佛與丈夫Nayel Nassar都是史丹福大學校友，兩人因共同愛好馬術相識，交往4年後結婚。珍妮佛畢業後進入醫學院深造，同樣來自富裕家庭的Nayel Nassar在今年東京奧運上曾代表埃及出賽。

蓋茨夫婦於今年5月3日申請離婚，結束27年的婚姻。雙方承諾將持續共同經營慈善事業，並已就如何分割婚姻資產達成共識。

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