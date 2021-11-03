蓋茨料石油巨頭30年後或變得「一文不值」

微軟創辦人蓋茨上星期在聯合國氣候峰會(COP26)上簡報表示，隨著全球捨棄化石燃料改採更乾淨、可再生的能源，石油巨頭恐面臨倒閉，30年後或會變得「一文不值」。

據美國財經媒體《美國全國廣播公司》(CNBC)報道，蓋茨在會議上表示，一些掌管能源領域將近百年的龍頭公司或面臨倒閉，30年後有些將變得一文不值。他說，這些石油巨頭未來若朝再生能源發展的話，例如選擇使用排碳量較少的低碳氫等乾淨能源，或許還有生存機會。

蓋茨提出上述建議看似樂觀，但其投資紀錄早已反映出他對石油公司的想法，例如蓋茨在新書《如何避免氣候災難》( How to Avoid a Climate Disaster)中透露，自己和旗下的蓋茨基金會在2019年已出售石油與天然氣公司的所有股票。

有專家不認為石油是長期業務

報道指出，美國最大石油和天然氣生產商埃克森美孚(Exxon Mobil)、英國石油公司BP和世界第二大石油公司荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)的股價在過去5年都出現下跌情形，其中埃克森美孚光是去年就虧損200億美元，折合約1,557億港元。

報道引述國際能源總署(IEA)分析師Heymi Bahar表示，大型石油公司不太可能成為再生能源技術的領導者。

BMO Global Asset Management歐洲證券部門主管David Moss不久前接受《美國全國廣播公司》採訪時亦異口同聲表示：「對於石油公司，我們還是不認為它們是長期業務。」

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