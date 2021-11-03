蔡英文接見歐洲議會代表團

在台灣，蔡英文總統與歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」代表團會面，指相信雙方會持續深化夥伴關係。

蔡英文在致詞時表示，今次是歐洲議會歷來首次派官方代表團到訪台灣，具有重大意義。她又感謝歐洲議會上月高票通過台灣歐盟政治關係報告，相信雙方會在各領域，持續深化夥伴關係。

蔡英文又指，期待建立可以對抗假訊息的民主聯盟，持續加強與更多國家的交流，一起強化國際執法合作，共同打擊網絡犯罪。台灣願意分享對抗假訊息的經驗，確保民主自由的生活方式。

Glucksmann：台灣並不孤單

率團的特別委員會主席、法國議員Raphaël Glucksmann致詞時說，非常榮幸到台灣，指這是歐洲議會首次派遣官方代表團來台，這也代表台灣民主在他們所代表的歐洲公民心中有多麼重要。

Raphaël Glucksmann指，過去30年來台灣不斷創下許多歷史成就，台灣已是區域最蓬勃發展的民主政體，這也是全世界熱愛民主人士所該捍衛、珍惜的寶藏。他說：「我們到此想要傳達一個很簡單卻很清楚的一個訊息，台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線，一同捍衛自由法治與人性的尊嚴」。

歐洲議會代表團共13人昨日抵達台灣，明日會跟游錫堃午宴。

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