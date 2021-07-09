蕭澤頤批線上線下美化暴力煽動犯罪 定追究到底

警務處長蕭澤頤早上出席警察學院結業會操後會見傳媒時，繼續批評網上有人美化暴力，他指姑勿論背景是甚麼，無論是網站或傳媒，均奉勸一句不要犯法，否則「全港3萬警察一定追住你唔放，要將你繩之於法」。他提到過往2年網上有太多假新聞和假消息，背後的人就是希望令警察不能有效執法。而面對假新聞和假消息，警方會盡早澄清。

社會應反思為何會有中學生企圖作炸彈襲擊

蕭澤頤指，過去兩周發生一連串暴力事件，包括七一企圖謀殺警員案，以及搗破一個企圖策劃炸彈襲擊的組織，計畫在地鐵、海底隧道、法庭等，進行一連串如汽車炸彈襲擊。就這宗案件，警方拘捕的9名疑犯中，包括大學及中學教職員，其中6名負責行動的疑犯又全為中學生，他認為社會應反思為何會有中學生打算採取這樣的行動。想一想背後驅使這些年輕人作出這麼嚴重的違法行為，究竟發生甚麼事。」

警方國安處長蔡展鵬暫時仍休假

港大學生會評議會早前悼念七一襲警案疑兇，其後道歉及請辭，蕭澤頤指未收到港大報案，若有違反國安法的行為，一定會果斷執法。另外，談到警方國安處長蔡展鵬之前涉及光顧無牌按摩店一事，蕭澤頤指，警方已向律政司提交調查報告，目前正等候律政司作進一步指示，蔡展鵬暫時仍休假。

另外，蕭澤頤首次以處長身份主持結業會操，亦首次以中式步操進行，政務司長鄭若驊檢閱百多名畢業的見習督察及警員。