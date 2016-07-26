蕭澤頤：加強招募精英運動員投考警隊

警務處長蕭澤頤接受本港傳媒專訪時透露，警隊今年上半年投考人數，較去年下半年增加一成，當中取錄人數上升五成。同時，警隊將通過「警隊推動精英運動員參與計畫」，加強向精英運動員招手，助他們做好準備投考警隊添勝算。另外，警察學院將於本月底及十一月再舉行招募體驗日。

蕭澤頤接受《星島日報》訪問表示，警方會加強招募精英運動員投考警隊，認為運動員的優勢是體能及紀律性，投考時會有優勢，又稱警隊過去幾年透過有關計劃與退役或將退役的精英運動員聯繫，未來會加強相關工作，了解他們未來去向，如果對方有興趣加入警隊，會提供幫助。

蕭澤頤：民陣解散不代表可以「免責」

對於民陣宣布解散，蕭澤頤指，相關調查工作正在進行中，重申解散並不代表可以「免責」，如果有證據顯示有人犯罪，危害或企圖危害國家安全，警方都會嚴厲執法，絕不手軟。蕭澤頤又說，國家安全舉報熱線上月收到破紀錄的超過3萬條訊息，去年11月以來，累計接獲訊息超過15萬，強調維護國家安全是「重中之中」，警方會加強措施和情報網，應對本土恐怖主義地下化。