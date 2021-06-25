蕭澤頤：敵視警隊因假新聞影響 市民對721事件有落差冀向前看

新任警務處處長蕭澤頤會見傳媒時，他不認同現時警民關係撕裂的說法，有人敵視警隊因假新聞影響，他又提及元朗721事件警隊當日行動同市民期望有落差，但希望大家向前看。

蕭澤頤指，過去兩年清晰見到充斥假新聞及假消息，形容「黑暴」是謊言共同體 ，目前逐步證實很多是錯誤信息，包括「831太子站」死人，以及新屋嶺強姦事件等。他表示，假新聞及假消息對很多青年人影響很深，很多年輕人被捕後以為會被毆打、非禮或強姦，甚至曾有女子被捕之後，向警員提供避孕套，指如果要強姦自己，戴上避孕套，認為反映假新聞及假消息對年輕人荼毒深。

蕭澤頤表示，不認同現時警民關係撕裂的說法，認為仍有很多市民支持警隊，只是在過往暴力事件期間不敢表達，現在香港由亂轉治，市民已經陸續敢於表達支持警方。他又說仍有人敵視警隊，是由於有假新聞和假消息，警方日後會盡快澄清假消息，並繼續專業處理工作，相信假以時日，會有更多市民明白警察初心是要保障市民安全。

對於有人形容政府昨日3個高層任命，令香港變成「Police State、 警察政府」，蕭澤頤亦不認為警隊警隊無分鷹派及鴿派，指歷任警務處處長都剛柔並濟，恩威並施 ，一定竭而不捨拘捕犯法人士。

元朗721事件與期望有落差 希望大家向前看

蕭澤頤表示，明白市民對元朗721事件耿耿於懷，同意當日行動同市民期望有落差，但希望大家向前看，強調已就監警會建議跟進，包括999系統，以及行動配合得更好及更快捷。他指，不希望再發生類似事件，但如果再出現類似事件，絕對有信心能專業處理。

至於七一遊行，蕭澤頤指，審批任何公眾活動、遊行示威，均會考慮國家安全、公共安全秩序、他人自由及權利等因素作評估，如果七一當日有人申請舉辦公眾活動，會獨立評估處理。