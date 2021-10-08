蕭澤頤：警民關係差源自假新聞 需提防暴力地下化

警務處處長蕭澤頤表示，本港今年上半年錄得逾3萬宗罪案，較去年同期下跌4.6%，當中與「黑暴」有關的罪案，下跌一成至四成半不等，但仍要提防暴力轉為地下化。此外，他又歸咎警民關係轉差源自假新聞，批評是處心積累誤導，並非是不經意犯錯。

需留意暴力事件會否轉趨地下化

蕭澤頤今出席一個電台節目時形容，本港整體治安平穩，但要留意暴力事件轉趨地下化，包括7月1日發生的孤狼式恐怖襲擊，以及激進組織「光城者」有14人被捕等，認為別有用心、立心不良的人，仍然正蠢蠢欲動，以軟對抗的方式，透過雜誌和短片等「播毒」，煽動他人作出暴力行為，呼籲市民反思，強調做任何事都要守法。

指新聞自由並非「假新聞自由」

另外，蕭澤頤指年輕人與警隊和政府之間出現一個「結」，原因是過去兩年出現很多假新聞、假消息，令很多年輕人對警方、政府，甚至對國家的誤解非常大。他強調警方尊重新聞自由，但並非「假新聞自由」，他解釋「所謂新聞自由並非假新聞自由，假新聞並非是不經意犯錯或無惡意分享，而是處心積累，希望以欺騙手段煽動及誤導群眾」，並重申自由建基於法治，如果不尊重法治，就無資格講自由。他指出警隊已訂立目標，面對假消息會兩小時內要澄清。

將加強留意網上煽動暴力行為

他說，很多年輕人每天花4至5小時瀏覽社交媒體，警方在社交媒體方面需要做多一些工作，並將警務工作透明化，警方亦會擴大情報網，留意有沒有人在網上煽動暴力，並希望做到「全民反恐」，呼籲市民若遇到可疑的人和事，甚至見到身邊有人可能有激化行為，都盡快報案。

被問到明年6月4日如果有市民舉行悼念和集會是否違法，蕭澤頤說，警方每次都會做獨立風險評估，檢視是否有人想藉和平示威為名，進行暴力事件。