薩爾瓦多成首國承認Bitcoin為法定貨幣

中美洲國家薩爾瓦多總統布基尼（Nayib Bukele）在周一(7日)宣布，該國增購入200個Bitcoin，並承認該虛擬貨幣為該國的法定貨幣之一，而該國政府已控制400個Bitcoin，約值2,100萬美元（約1.6億港元）。

布基尼在Twitter上表示，薩爾瓦多的財經紀開始已準備在限期前購入更多Bitcoin。同時他表示，國民可以利用Bitcoin作繳付稅金。布基尼又指：「薩爾瓦多接納Bitcoin是一個學習過程，走向未來的每一步都像這樣。我們不可能一日，甚至是一個月可以達成甚麼，不過一定可以打破過去的規範。」

薩爾瓦多官方亦提出一個應用程式，薩爾瓦多國民可以下載使用，而只要推廣更多人使用，推廣者將獲得約值30美元的Bitcoin。根據虛疑課幣交易平台Coinbase資料，Bitcoin每個值40萬港元。

七成人口沒有戶口

布基尼在2019年上台，並宣布開始使用Bitcoin交易，同時與數碼金融公司Strike合作去發布Bitcoin。不過，Strike行政總裁Jack Mallers指，薩爾瓦多有70%的活躍人口沒有相關戶口。