藍色生死戀｜「無父無母」19歲女驚揭被調亂身份 索償逾2700萬 生母已離世

「請告訴我，我是誰？」西班牙一名19歲女子，在「無父無母」環境下成長，由外婆一手湊大，直至3年前才得知自己與家人親友完全無血緣關係，是當年在醫院與一名同樣「唔足秤」的嬰兒調亂身份所致，情節猶如韓劇《藍色生死戀》。大受打擊的她近日要求入稟要求衛生部門賠償300萬歐元(約2,763萬港元)。

如韓劇《藍色生死戀》情節

當地傳媒報道，該名未有公開身份的女子，2002年在拉里奧哈(La Rioja)自治區的洛格羅尼奧市(Logroño)的San Millán醫院出生。她被形容成長於一個問題家庭(troubled family)，由外婆照顧。

直至15歲時，身為監護人的外婆，入稟控告女子的父親拒絕支付養育費，但父親辯稱女事主「唔係我個女」。法庭於是要求作DNA檢測，沒料竟被父親說中——DNA結果顯示他與女子沒有血緣關係——更晴天霹靂的是，女子與母親原來亦無基因關係。

一年之後，女子向案中律師提出一個要求︰「請告訴我，我是誰。」律師遂聯絡涉事地區的衛生部官員，結果查出當年有17名女嬰於相近時間，在San Millán醫院出世，該醫院現已關閉。調查範圍其後收窄在另一名女子身上，估計就是被調亂身份的另一人，她的父親被要求作DNA檢測。

兩女嬰出生時間相近 同樣「唔足秤」被調亂

調查發現，兩名女子的出生時間相差僅5小時，而且同樣「唔足秤」、同樣要被放入育嬰箱。調查人員認為，她們當年從育嬰箱移出，交回兩位母親手上時，醫護人員錯誤把她們調亂。女事主之後跟外婆生活，另一女嬰則有父母陪伴成長。遺憾的是，現年19歲的女事主再也無法見生母一面，有報道指，她的生母已於2018年過身。

衛生部門指是「人為錯誤」造成此事件，惟現已無法查明當年調亂兩名女嬰者的身份。當局曾提出賠償21.5萬歐元(約198萬港元)，但女事主代表律師指她遭受的創傷「無法估量、持續及終身」，入稟索償300萬歐元。