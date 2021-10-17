藍色起源｜科研工商旅遊多用途 貝索斯打造商用太空站

想租寫字樓，不如去太空租吧！網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)另一產業、太空探索公司藍色起源(Blue Origin)，決定「在太空做生意」——開設商用太空站，供各國政府、企業、機構及投資者，用於科研工商及旅遊業等，冀於2025至30年升空組裝。



藍色起源周一公布名為「軌道礁」(Orbital Reef)的「多用途太空園區」，夥拍塞拉太空公司(Sierra Space)聯手打造，並由波音(Boeing)、Redwire Space、Genesis Engineering等公司，以及亞利桑那大學提供支援。

商用太空站可容納10人

「軌道礁」將在離地面約500公里的太空軌道運行，除供科研及營商外，料可接待太空遊客，使用者每天可經歷32次日出日落。該太空站最多可容納10人，可居住空間為830立方米，較916立方米的國際太空站稍細。

美國太空總署(NASA)一直鼓勵私營企業著力取代預計於2028年至2030年退役的國際太空站。除藍色起源外，洛歇馬丁(Lockheed Martin)、Nanoracks及Voyager Space公司，日前亦聯合宣布將建造商業太空站「星星實驗室」(Starlab)，擬於2027年開始運營，其體積為340立方米，可容納4人。

藍色起源｜科研工商旅遊多用途 貝索斯打造商用太空站