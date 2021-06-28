藝發局停資助《理大圍城》發行商 批電影分裂或顛覆國家政權

以前年反對修訂《逃犯條例》示威為背景的電影《理大圍城》，藝發局決定不再向發行商影意志發放未來一年資助，涉款逾76萬元。藝發局主席王英偉說，是評審委員會、撥款委員會及藝發局大會一同決定，因為不希望讓別人覺得任何創作，有美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意。

至於是否日後以反修例事件或政治為創作題材的藝術團體，均不會獲得資助，王英偉說，需視乎作品是否有機會犯法，當中如果創作者覺得有不被資助的危險，仍要創作電視屬個人決定，強調若要用政府的資助，政府須要求創作者跟從政府規條和規限。

《理大圍城》是由多位匿名的紀錄片工作者製作，紀錄前年理工大學的警民衝突中，示威者的心理掙扎，曾被親政府的《文匯報》批評煽動危害國家安全及仇警。電影發商行影意志原本獲藝發局為期3年的營運撥款，每年有逾76.8萬元。據悉，影意志已經收到藝發局通知，董事會下周開會商討對策，暫時不回應，本月的放映會如常舉行。