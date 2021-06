藝術平台Whateversmiles聯乘多個品牌慶世界小王子日

下周二(29日)是世界小王子日,亦是法國版《小王子》出版75週年,全港唯一獲法國官方授權出售小王子手作產品的線上藝術平台Whateversmiles,為手作人及新興設計品牌提供IP聯乘合作機會,並為粉絲們帶來連串活動和設計好物,包括主題的生活用品、飾物、咖啡包等,即日起更可免費下載小王子全新系列Whatsapp/Signal sticker。

Whateversmiles藉世界小王子日與多個品牌聯乘推出各類產品,例如G Morning Coffee 小王子尋啡套裝、CEDAR WORKSHOP木製點字夜燈盒、Le Petit Prince聯乘精品系列等。小王子日正日,更有本地藝術家 Steven Choi設計第二彈星の流浪曲珍藏版盒玩開售。活動方面,Whateversmiles也聯乘了Le Petit Prince舉行小王子陶瓷餐具DIY工作坊、小王子玫瑰花陶藝工作坊等,。

其他限定活動及產品例如ARTboratory「One must look with the heart」藝術展覽、Fouette小王子日期間限定店6月29日舉行或開店,現已開放預約。

全新系列小王子whatsapp 及signal sticker率先於今日(6月22日) 上架,備有中、英文版本,用色柔和盡顯小王子溫柔一面,粉絲們趕快搶先下載,慶祝小王子日!

下載連結:

中文: https://whatsticker.online/p/471810xzHSN3h/HK

英文:https://whatsticker.online/p/471809Do6c6wn/HK