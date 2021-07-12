蘇州倒塌酒店增至17人遇難 疑裝修破壞主力牆肇禍

江蘇蘇州吳江區「四季開源酒店」裝修中的輔樓周一下午3時許倒塌，搜救行動今早9時結束，23名被困者全數尋獲，其中17人死亡、5人受傷送院情況穩定、1人無受傷已回家。遇難者遺體已運到殯儀館，多具遺體未有家屬認領，待警方做DNA鑑定身份後，再安排失蹤者家屬前去認屍。

3年前主輔樓之間牆身已有裂縫

涉事酒店有近30年歷史，曾多次易手和裝修，去年再易手成為「四季開源酒店」，今次倒塌的是酒店東北側3層高輔樓。吳江區政府表示，經初步技術分析判斷，事故原因是業主擅自改變房屋結構，疑似有拆改主力牆，導致部分房屋坍塌。有內地傳媒引述涉事酒店姓張前管理層表示，2018年接手酒店時，發現主樓與輔樓是「拼接而建」，而且連接主輔樓的牆身有裂縫，「老樓建的時間很久了，每年地基都會下沉，新樓怎麼能依著建？」張又稱，酒店樓頂也有多處裂縫，最長達2米、寬約2厘米，要經常修補，以免雨水滲入。

住客不堪噪音提早退房避過一劫

報道又引述酒店住客指，上周六起入住該酒店3天2夜，事發前約兩小時才退房，住宿期間每天都聽到電鑽聲，早上9時許就會被吵醒，晚上10時左右仍然有鐵鍬鏟沙的聲音，本來想多住幾天，但實在無法忍受噪音，提前在事發當日下午2時退房，「慶幸躲過一劫」。

還有住客表示，事發當日下午約3時入住，3時許在附近吃蘭州拉麵，約15分鐘吃完回酒店，卻發現酒店已倒塌，「朋友都說我大難不死必有後福，我覺得我現在應該去感謝一下拉麵店老闆娘，如果她的店開的離這個酒店再近一點，拉麵做的再快一點，再快一分鐘我就沒了」。

有失蹤者家屬則稱，妹妹逛街時看到該酒店的招聘廣告，當日下午約2時45分入去應徵，就沒再出來。另一名失蹤者家屬稱，父親到當地出差，住在出事酒店，電話一直未能打通。

蘇州展開建築物安全大檢查

涉事酒店法定代表人、實際經營人、項目負責人、工程設計人員、現場施工負責人等已被警方傳喚調查。國務院安全生產委員會辦公室成立督辦組督辦事故查處工作。蘇州對全市既有建築展開安全大檢查，一旦發現有違法違規拆改房屋等行為，依法果斷處置，堅決予以整治，並加快實施危險建築解危整治工作。