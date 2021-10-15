蘇州誓師大會官員玩手機恰眼瞓 37人被嚴肅處理

江蘇蘇州國家歷史文化名城保護區和姑蘇區本月7日以「主會場+分會場」的形式，召開「一年衝刺誓師大會」，參與人數約6,000人，是蘇州市委換屆後，該區規模最大、規格最高的一次會議。不過， 當主要領導在台上激昂發言時，台下多名幹部卻「不在狀態」，長時間玩手機、睇短片、恰眼瞓，畫面更被姑蘇區紀委監委的監督檢查人員全部記錄下來。當局討論後，決定處罰這些「不在工作狀態」的人員。

當局：將繼續緊盯黨員幹部的精神狀態

蘇州市姑蘇區紀委監委、區委組織部上周六分別在官方微信「清廉姑蘇」、「姑蘇先鋒」披露事件，指經蘇州保護區、姑蘇區黨政領導集體研究後，對涉事37名違反會風會紀的人員，依紀依規予以嚴肅處理，「充分發揮震懾作用」，其中7人被誡勉談話，30人被提醒談話、警示談話、批評教育。

下一步，蘇州保護區、姑蘇區將繼續以嚴之又嚴的態度，緊盯黨員幹部的精神狀態和作風問題，持續加強監督，堅持正向激勵、反向懲處，確保全區上下以最佳的精神狀態，最優的工作作風，「持續擦亮國家歷史文化名城保護區金子招牌」。